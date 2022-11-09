Полковник ГРУ, шпионивший в пользу Украины, осужден на 19,5 лет

Полковник военной разведки, уличенный в шпионаже в пользу Украины, получил 19,5 лет колонии за свою подрывную деятельность в Крыму. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Вступил в законную силу приговор Южного окружного военного суда в отношении полковника нелегальной разведки Главного управления разведки минобороны Украины Дмитрия Штыбликова», – говорится в сообщении.

Решением суда Штыбликов приговорен к 19,5 годам лишения свободы. В ЦОС сообщили, что в 2014 году по заданию своего руководства остался в Крыму и получил российский паспорт, затем устроился в качестве гражданского персонала на Черноморский флот. Там он собирал сведения о деятельности воинских частей полуострова, составляющие государственную тайну, и передавал в ГУР минобороны Украины.

Напомним, Дмитрий Штыбликов был задержан в ноябре 2016 года в районе Армянска. Он в составе группы должен был по заданию своего украинского руководства совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России.

При перестрелке во время задержания погибли сотрудник ФСБ России и десантник.

Штыбликова в 2017 году приговорили к пяти годам колонии строгого режима (он заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, поэтому срок меньше).

Ольга Сурикова