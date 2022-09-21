Застройщик выиграл суд по строительству элитного жилья в парке Победы

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя проиграл суд за земельный участок у моря в парке Победы. На нем компания «Русские строительные традиции» намерена возвести элитные многоквартирные дома. Решение принято Арбитражным судом Севастополя, пишет ForPost.

Ранее данный застройщик на архитектурно-художественном совете представил проект строительства жилого элитного комплекса на пустыре рядом с парком Победы и призвал не включать этот участок в рекреационную зону.

В определении суда говорится, что ДИЗО направил застройщику предложение «расторгнуть договор аренды в добровольном порядке во исполнение требования прокуратуры города Севастополя», но тот добровольно расстаться с участком не пожелал.

При этом ДИЗО не привело аргументов, какое «существенное нарушение ответчиком условий договора аренды» было нарушено «РСТ».

В суде подчеркнули, что департамент госимущества «указывает на нарушения земельного законодательства, допущенные самим же департаментом при его заключении».

Ольга Сурикова