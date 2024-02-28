В Парке Победы появится водная игровая площадка. Пока только на бумаге

Подведомственный правительству Севастополя единый заказчик «Севастопольстройпроект» заключил контракт на разработку эскизного проекта водной игровой площадки в Парке Победы.

Подготовить проект должны до 31 декабря этого года. За 780 тыс рублей подрядчик должен будет подготовить схемы: генерального плана пространства и территории, функциональных зон, пешеходных связей, дорожных покрытий, озеленения, освещения и МАФов.

Также к разработанному проекту подрядчик обязан приложить коммерческое предложение на водное оборудование немецкой фирмы Richter Spielgerate.

Напомним, в этом году планируется начать работы по благоустройству парка Победы в рамках 2-й очереди реконструкции этого общественного пространства.

Соответствующая информация содержится в обновленной программе развития Крыма и Севастополя. Примерная стоимость работ – 170 млн рублей.

Концепцию развития парка приняли в октябре прошлого года. В проекте — детские площадки, скейтпарк, памп-трек, беседки, уличная галерея, площадки для занятий спортом и йогой. По замыслу авторов, в парке будет построено 100 метров водных игровых каналов с дамбами, плотинами и винтами Архимеда.