В правительстве Севастополя рассказали о порядке награждения медалью в честь 10-летия Русской весны

В Севастополе 23 февраля были вручены первые медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию». Событие приурочили к Дню защитника Отечества и десятой годовщине митинга Народной воли.

Директор департамента внутренней политики города Сергей Бездольный рассказал о том, как можно подать ходатайство на получение юбилейной медали, и о порядке награждения.

И так, чтобы получить медаль, необходимо подать ходатайство и краткую характеристику достижений в департамент внутренней политики Севастополя. Ходатайство подают уполномоченные лица. С инициативой награждения медалью могут обратиться федеральные органы власти, органы исполнительной власти, депутаты Законодательного Собрания, органы местного самоуправления, Общественная палата, общественные организации и другие организации. Люди индивидуально к ходатайству прилагают согласие на обработку персональных данных.

«К ходатайству нужно приложить краткую характеристику о достижениях или о том, чем человек заслужил эту медаль. Это могут быть сотрудники избирательной комиссии, которые организовывали референдум, люди, которые дежурили и обеспечивали безопасность на блокпостах, те, кто занимался жизнеобеспечением города. К документам необходимо приложить согласие на обработку персональных данных», — отметил Сергей Бездольный.

Решение о награждении принимается губернатором Севастополя.

Награждение медалью будет происходить в течение всего года. С более подробной информацией о порядке и условиях награждения можно ознакомиться по ссылке.

Ольга Сурикова