Где не будет света в Севастополе 29 февраля

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 29 февраля.
Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 11:00
ул. Героев Севастополя, 37;
ул. Папанина, 7-13;
ул. Селенгинская, 2-14,13-25;
ул. Генерала Родионова, 10-24
ул. Ромашковая, 82-А,80-А,56-60,66,72-76,80-82,41-43,49,55,776;
ул. Муромская, 182-А,188-А;
ПКИЗ «Подводник», 172/59,271/158;
ул. Горпищенко, 109/33,109/34;
ул. Маслиновая, 44-а,57,171/58
пер. Крепостной, 7;
ул. Партизанская, 16;
ул. Частника, 2-6,12-20,21-А,1-3,7-27
пер. 1 Морской, 4-8,3-5;
пер. 2 Морской, 5-7;
пер. 4 Морской, 3-А,1-А,1-3;
ул. Буряка, 4-12,1;
ул. Гвардейская, 4-6,5-А,1-5;
ул. Димитрова, 3,2,4;
ул. Рыбацкая,10,1;
Старосеверная балка, 2-6;
спуск Степана Разина, 4-8,3;
ул. Сторожевая, 2-4,10;
ул. Якорная, 2-6,12;
пл. Захарова, 1-Б
ул. Бирюзовая, 2-16,1-7;
ул. Изумрудная, 2-А,2-б,2-в,2-10,10,13-Б,13-А,9-Б,9-А,7-А,1,5-11;
ул. Маковая, 4-6;
ул. Морпортовская, 4-20,15-27;
ул. Полынная, 3-А,3;
ул. Штурвальная, 4-12,7-13;
Б. Античный, 2-24,14-А;
ул. Адмирала Грейга, 6-8,3,14,19-А,17-Б,17-Б/1,19,23,10,5/4,9/8,5;
ТСН «Волга», уч.28,уч.50,уч.51,уч.95,уч.99;
ул. Авиационная, 2-20,9-13;
ул. Ольховая, 4-6;
ул. Арцеулова, 14;
СТ «Ромашка», 32
ул. Готская, 126-Б,118-А,120-А,122-А,124-А,110-118,126-128,26-А/15,26-А/7,26-А/1,26-А/2,26-А/4,26-А/5,26-А/8;
ул. Фиолентовское шоссе, 11,28,11-А,18-Б,18,28/1,42-А/1,42-А,18-А,48-А,42,9-В/2,11-Б,7,9-Г/1,9-А;
Пятницкий проезд, 57
ул. Адмирала Фадеева, 1