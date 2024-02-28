Где не будет света в Севастополе 29 февраля

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 29 февраля.

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:



с 09:00 до 11:00

ул. Героев Севастополя, 37;

ул. Папанина, 7-13;

ул. Селенгинская, 2-14,13-25;

ул. Генерала Родионова, 10-24



ул. Ромашковая, 82-А,80-А,56-60,66,72-76,80-82,41-43,49,55,776;

ул. Муромская, 182-А,188-А;

ПКИЗ «Подводник», 172/59,271/158;

ул. Горпищенко, 109/33,109/34;

ул. Маслиновая, 44-а,57,171/58



пер. Крепостной, 7;

ул. Партизанская, 16;

ул. Частника, 2-6,12-20,21-А,1-3,7-27



пер. 1 Морской, 4-8,3-5;

пер. 2 Морской, 5-7;

пер. 4 Морской, 3-А,1-А,1-3;

ул. Буряка, 4-12,1;

ул. Гвардейская, 4-6,5-А,1-5;

ул. Димитрова, 3,2,4;

ул. Рыбацкая,10,1;

Старосеверная балка, 2-6;

спуск Степана Разина, 4-8,3;

ул. Сторожевая, 2-4,10;

ул. Якорная, 2-6,12;

пл. Захарова, 1-Б



ул. Бирюзовая, 2-16,1-7;

ул. Изумрудная, 2-А,2-б,2-в,2-10,10,13-Б,13-А,9-Б,9-А,7-А,1,5-11;

ул. Маковая, 4-6;

ул. Морпортовская, 4-20,15-27;

ул. Полынная, 3-А,3;

ул. Штурвальная, 4-12,7-13;

Б. Античный, 2-24,14-А;

ул. Адмирала Грейга, 6-8,3,14,19-А,17-Б,17-Б/1,19,23,10,5/4,9/8,5;

ТСН «Волга», уч.28,уч.50,уч.51,уч.95,уч.99;

ул. Авиационная, 2-20,9-13;

ул. Ольховая, 4-6;

ул. Арцеулова, 14;

СТ «Ромашка», 32



ул. Готская, 126-Б,118-А,120-А,122-А,124-А,110-118,126-128,26-А/15,26-А/7,26-А/1,26-А/2,26-А/4,26-А/5,26-А/8;

ул. Фиолентовское шоссе, 11,28,11-А,18-Б,18,28/1,42-А/1,42-А,18-А,48-А,42,9-В/2,11-Б,7,9-Г/1,9-А;

Пятницкий проезд, 57



ул. Адмирала Фадеева, 1