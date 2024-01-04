В парке Победы начали убирать последствия вандализма ремонтников

На днях во время проведения земляных работ подрядчиком по подключению коммерческого объекта к электросетям рабочие вылили остатки бетонного раствора просто под молодые деревца, недавно высаженные в парке Победы.

По словам и.о. вице-губернатора Евгения Горлова, подрядная организация получила заказ от «Севэнерго», но ордер на проведение земляных работ получен не был, разрешительная документация не была получена.

«Вылилась смесь грунта с водой, которая при проведении горизонтального бурения вытекла на зеленую зону», — рассказал замгубернатора.

Подрядчик должен выплатить штраф, ликвидировать ущерб, нанесенный парку, и до 5 января убрать все последствия своих незаконных действий.

Сегодня и.о. вице-губернатора опубликовал в своем ТГ-канале фото того, как рабочие убирают последствия загрязнения зеленых насаждений в парке Победы.