Горлов прокомментировал произошедшее в парке Победы

Жители Севастополя выложили в соцсетях фото залитой зеленой зоны неким раствором раствором, похожим на стяжку.

«В Парке Победы заливали бетонную стяжку и остатки раствора просто слили под молодые деревца. Скорее всего это приведет к их гибели», — выразили они свою обеспокоенность.

По словам и.о. вице-губернатора Евгения Горлова, 28 декабря подрядная организация получила заказ от «Севэнерго» на подключение коммерческого объекта, но ордер на проведение земляных работ получен не был, разрешительная документация не была получена. Соответственно, их работы были остановлены.

«Вылилась смесь грунта с водой, которая при проведении горизонтального бурения вытек на зеленую зону», — рассказал замгубернатора, передает «Севкор».

Он подчеркнул, что на данный момент приняты следующие решения:

штраф юрлицу за проведение земляных работ без ордера до 50 тысяч рублей

будет посчитан ущерб, нанесенный территории парка

организации дано поручение до 5 января все устранить

По деревьям — дендрологи будут наблюдать. Если саженцы начнут болеть, будут предъявлены требования к их восстановлению.