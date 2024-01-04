В Севастополе полицейские спасли мужчину, истекающего кровью

В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции помогли молодому мужчине, нуждавшемуся в экстренной медицинской помощи, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

Молодой человек повредил вену на руке болгаркой во время ремонта даче. Его отец вез в больницу и попал в пробку. Увидевшую проезжающую машину ГИБДД решил обратиться к сотрудникам с просьбой как можно быстрее доставить его сына в больницу.

Ими оказались старший лейтенант полиции Александр Аксёнов и старший лейтенант полиции Михаил Ведякин.

Моментально оценив сложность ситуации, автоинспекторы пересадили парня в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигналы, повезли его в направлении ближайшей больницы. По пути увидели машину скорой помощи и решили передать пострадавшего медикам.

На следующий день инспекторы навестили Алексея в больнице. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи он быстро пошёл на поправку.

«Когда я увидел в коридоре больницы знакомые лица автоинспекторов, мне стало радостно и спокойно на душе! Я как будто встретился с родными людьми. — рассказал Алексей. — Полицейские очень помогли мне! Спасибо им огромное, я очень благодарен!».

После случившегося семья молодого человека направила благодарственное письмо в УМВД по Севастополю.