На жилые кварталы Севастополя упали осколки в результате работы ПВО – губернатор

Город Спецоперация в Украине
04-01-2024
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Градоначальник призвал не находиться на открытом пространстве, так как главную угрозу представляют осколки воздушных целей, пораженных снарядами ПВО.

«Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», — написал Михаил Развожаев.

Отметим, воздушная тревога в Севастополе была объявлена более часа назад. В разных районах города слышны звуки работы ПВО.

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