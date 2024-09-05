Археологи Херсонеса Таврического обнаружили античный алтарик

Археологи Херсонеса Таврического записали видео, на котором рассказали еще об одной интересной находке ‒ античном алтарике с выемкой для жертвоприношений.

«Перед вами небольшой алтарик. Поверхность этого алтарика с небольшой выемкой: здесь совершались жертвоприношения», — показал ученый.

Также отмечается, что на карнизе нарисованы овы ‒ архитектурный орнамент яйцеобразной формы. Когда-то такие детали античные были богато расписаны. Этой росписи несколько тысяч лет. Такой артефакт ‒ редкая удача для ученых.

Видео: Херсонес Таврический

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Ольга Сурикова