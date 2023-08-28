В парке Ахматовой демонтировали внезапно появившийся торговый ларек

Городское хозяйство
28-08-2023
Комментариев нет

В парке им. Анны Ахматовой демонтирован незаконно установленный нестационарный торговый объект​.

Прокуратура Севастополя отреагировала на публикации в СМИ и провела проверку исполнения требований законодательства при установке нестационарных торговых объектов.

Оказалось, что в парке в отсутствие соответствующего договора неустановленным лицом самовольно размещен торговый павильон, не включенный в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города. 

Прокуратура района внесла директору ГБУ «Парки и скверы» представление об устранении нарушений законодательства путем незамедлительного демонтажа незаконного объекта.

В настоящее время ларек демонтирован.

Читайте также: После возмущений севастопольцев ларьками в парке Победы занялась прокуратура

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *