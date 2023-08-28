В парке Ахматовой демонтировали внезапно появившийся торговый ларек

В парке им. Анны Ахматовой демонтирован незаконно установленный нестационарный торговый объект​.

​

Прокуратура Севастополя отреагировала на публикации в СМИ и провела проверку исполнения требований законодательства при установке нестационарных торговых объектов.

Оказалось, что в парке в отсутствие соответствующего договора неустановленным лицом самовольно размещен торговый павильон, не включенный в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города.

Прокуратура района внесла директору ГБУ «Парки и скверы» представление об устранении нарушений законодательства путем незамедлительного демонтажа незаконного объекта.

В настоящее время ларек демонтирован.

Читайте также: После возмущений севастопольцев ларьками в парке Победы занялась прокуратура

Ольга Сурикова