В Севастополе разыскивают двух подростков

Полиция Севастополя устанавливает местонахождение несовершеннолетних Дарьи Потеевой и Максима Шабалина

Приметы девочки: на вид 15-16 лет, рост 155-160 см, волос разноцветный (крашеный), длинный. Была одета в черные шорты, черную футболку с рисунком сердца и надписью «Кобяков, Ромашки».

Приметы мальчика: на вид 16-17 лет, рост 178-180, спортивного телосложения, волосы осветленные, височная область выбрита, над верхней губой родинка. Был одет: черные шорты, серая футболка, кепка черная с очками на затылке.

Предварительно установлено, что подростки ушли с мест постоянного проживания 21 августа текущего года и по имеющейся информации находятся вместе.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении Дарьи Потеевой и Максима Шабалина, сообщить по тел. +7 978 500-35-51 или 102.