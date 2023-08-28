Артисты «Донбасс опера» показали в Севастополе балет «Война и мир»

Вслед за столицей Крыма в минувшие выходные севастопольцы также смогли оценить хореографическое прочтение бессмертного романа Льва Толстого «Война и мир».

Сегодня, как и 200 лет коллективный Запад бросает вызов нашей стране, сегодня, как и тогда русские люди независимо от достатка и социального статуса объединяются ради великой миссии — защиты Родины от врага.

Поэтому легендарный сюжет, рассказывающий о том, как война заставляет людей пересмотреть ценности и преобразиться, звучит как никогда актуально.

В постановке балета задействована артисты сразу трех театров: Донецкого театра оперы и балета, Кремлевского балета и Мариинского театра оперы и балета.

Основная часть репетиций прошла на сцене Донецкой оперы, порой репетировать приходилось прямо под обстрелами.

«В Донецке под постоянными обстрелами артисты приезжали и работали. Они все — герои. Скромные, радушные, любящие жизнь и очень любящие тишину. В этом спектакле побеждают любовь и мужество. Он про нас с вами сегодня», — рассказал худрук Донецкой оперы Вадим Писарев.

Балет поставлен на музыку Вячеслава Овчинникова, она была написана для фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука. Именно ее выбрал хореограф-постановщик Андрей Петров.

Особо стоит отметить великолепные костюмы и грандиозные декорации, а это сорок шесть картин.

Проект «Война и мир» создавался буквально всей Россией: в Ростове-на-Дону шились костюмы и обувь, в Перми — кожаная обувь для офицеров, в Москве также шились костюмы, в Донецке изготовлялись декорации, а в Йошкар-Оле — мягкие декорации.

Реализовать столь грандиозный проект удалось при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, активном участии «Глобэкс Промоушен», Айдара Шайдуллина, и Донбасс Опера во главе с гендиректором Евгением Денисенко.

Премьерные показы балета прошли в Симферополе и Севастополе, а уже 10 сентября балет покажут на сцене Большого театра в Москве.

Дарья Тимофеева

Фото: Донбасс Опера