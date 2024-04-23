«Страх и ненависть» в Орлином: кусок штукатурки упал на спящего пенсионера

В Орлином кусок штукатурки ночью обрушился на спящего пенсионера. Об этом сообщает телеканал «НТС».

Пожилой человек, к счастью, не получил серьезных травм, но этот случай выявил проблемы с состоянием жилищного фонда по улице Ивана Пахомова.

Жители этого района неоднократно обращали внимание на проблемы с крышами многоквартирных домов и обращались к управляющей компании «УК Балаклавского района» с требованием провести необходимый ремонт.

Плесень и сырость в квартирах стали обычным явлением, заставляя жильцов проводить регулярные косметические ремонты. Татьяна Халилова, одна из пострадавших, поделилась своим опытом, отметив, что отсутствие должного ухода со стороны управляющей компании приводит к быстрому разрушению отделки. Еще одна жительница, Илона Наливайко, подчеркнула, что влажность в квартирах негативно сказывается на здоровье ее преклонного возраста бабушки.

Представители управляющей компании указывают на недостаток квалифицированных специалистов и финансовые трудности как причины недочетов в своей работе. Однако стороны договорились провести общее собрание 7 мая, на котором глава управляющей компании планирует обсудить накопившиеся проблемы и предложить план их решения.

Напомним, на заседании правительсвта Севастополя губернатор Михаил Развожаев сообщил, что от жителей города поступает много жалоб на отсутствующую информацию о ближайших убежищах.