В Оренбургской области затоплены уже 10 тысяч жилых домов

В Орске развернуто 16 пунктов временного размещения, в которых размещены 1375 человек, в том числе 249 детей. В каждом дежурят медики, психологи, полицейские и росгвардейцы. Дополнительно в готовности находятся 33 ПВР общей вместимостью 23 325 человек.

Ликвидируют ЧС (уже федерального характера) 1437 человек, 283 единиц техники, 36 плавсредств, в том числе группировка отряда «Центроспас», центра «Лидер» и 125 курсантов Уральского института.

В Оренбурге подтоплено 2 микрорайона (Кузнечный, Ситцовка), 3 населенных пункта (18-й разъезд, Краснохолм, Берды), 17 СНТ («Дубки», «Соловушка», «Луч», «Мичуринец», «Дубовый плес», «Мир», «Кооператор», «Восход», «Пекарь», «Лесные дачи», «Пенсионер», «Угольщик», «Текстильщик», «Разлив-1», «Печатник», «Отставник», «Вишенка»). В зоне подтопления 1973 дома (плюс 170 за сутки) и 8569 участков (плюс 480 за сутки).

По информации Росгидрометцентра, пик паводка ожидается 10 апреля. В зоне подтопления окажутся ряд районов Оренбурга, населенные пункты Южный Урал, Кузнечный, Ситцовка, Весенний, Перовский, Форштадт, Зауральная роща, Овчинный городок, Дубки, Нежинка, Степановский, Горный, дачные участки в пойме реки Урал.

Напомним, «Шторм века» нанес Севастополю ущерб на шесть миллиардов рублей. Средства но восстановление поврежденного пока не поступали в городской бюджет из федерального.