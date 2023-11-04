День народного единства: что и почему мы отмечаем 4 ноября

Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства. Все знают, что сегодня праздник и выходной день, однако многие по-прежнему не знают, почему и что произошло в этот день.

Поэтому немного истории.

4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило Москву от польских интервентов. С изгнанием поляков из Кремля завершился долгий период Смутного времени в России. Через несколько месяцев после освобождения Москвы Земский собор, куда входили представители всех сословий страны избрали нового царя — представителя династии Романовых Михаила Федоровича.