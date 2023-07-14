В Судаке уволили воспитателя детсада, тащившую девочку за волосы

В Минобразования республики сообщили, что проверка проводится и в том числе в отношении должностных лиц администрации города.

Мама 6-летней девочки написала, что ее ребенок подвергся физическому насилию от воспитателя детского сада еще две недели назад, но должной реакции не последовало.

«Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым проводится ведомственная проверка по фактам, изложенным в видеопубликации, в том числе в отношении должностных лиц администрации. По информации администрации г. Судак в отношении воспитателя проводятся следственные действия органами МВД. По состоянию на сегодняшний день воспитатель уволен», — сообщили в министерстве.

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Ольга Сурикова