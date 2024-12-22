В Общественной палате Севастополя обсудили актуальные вопросы в сфере спорта и пути их решения

В Севастополе прошло очередное заседание в Общественной палате комиссии по культуре, спорту, физической культуре и молодежной политики.

На заседании присутствовали председатель Общественной палаты Александр Трошев и председатель постоянного комитета заксобрания Севастополя по образованию, науки, культуре и спорту Алексей Ярусов.

«Рассматривалось взаимодействие комиссии с комитетом и вопросы по взаимодействию со спортивными федерациями, спортсменами. Кроме этого, обсуждались вопросы, с которыми обращались жители города», — рассказал председатель комиссии по культуре, спорту, физической культуре и молодежной политике Артем Гордиенко.

С наглядными презентациями выступили руководитель федерации регби в Севастополе Наталия Самойленко. С проектом «Сильная нация в мире» — Михаил Палер.

Участники заседания обсудили актуальные проблемы в сфере спорта и пути их решения.

Совместно с Алексеем Ярусовым было принято решение в течение следующего года на площадках заксобрания и Общественной палаты, а также управления по делам спорта организовать проведение рабочих встреч со всеми спортивными федерациями и будет рассмотрена их деятельность, предложения, проблемные вопросы и как их разрешить.

Обсудили также планы работы на 2025 год.

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Кристина Ветер