Новая автотрасса позволит преодолеть расстояние от Краснодара до Крымского моста за пару часов

Сообщается о запуске нового автотранспортного движения президентом РФ Владимиром Путиным по 120-километровой трассе в Краснодарском крае, которая соединит дороги «Дон» и «Таврида».

Автотрасса обеспечит бесшовное движение от Санкт-Петербурга до Севастополя.

Это повысит транспортную доступность курортов юга России, особенно в отпускной сезон, позволяя сократить время поездки от Москвы до Крыма до 16 часов, а из Краснодара до Крымского моста до 2 часов.

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Кристина Ветер