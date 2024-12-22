В Крыму произошло смертельное ДТП

В Джанкойском районе произошла трагическая авария, в результате которой трое человек получили смертельные травмы.

Инцидент произошел, когда водитель легкового автомобиля Volkswagen Passat, следовавший по дороге Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь, не справился с управлением. В результате этого он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Volvo.

Согласно предварительным данным, в результате столкновения водитель Volkswagen и двое его пассажиров получили смертельные травмы. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и медицинские службы для оказания помощи и проведения необходимых следственных действий.

ДТП вновь поднимает вопросы о безопасности на дорогах и необходимости соблюдения правил дорожного движения.

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Кристина Ветер