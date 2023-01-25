В новых территориях создадут 25 колоний

Правительство РФ поручило ФСИН создать 25 колоний в бывших регионах Украины, присоединённых к России осенью 2022 года.

ФСИН должна создать в ДНР 12 исправительных колоний, в ЛНР — 7, в Запорожской области — 2 ИК и одну колонию-поселение, а в Херсонской области — три ИК.

Также в ДНР, ЛНР и Херсонской области создадут по одному лечебному исправительному учреждению, а в республиках появятся три исправительных центра ФСИН.

Согласно распоряжению правительства РФ, ФСИН должна утвердить в трехмесячный срок уставы новых учреждений и до 1 июня 2026 года совместно с Росимуществом определить перечень недвижимого имущества, закрепленного за ними.

Напомним, Павел Гищенко сообщил о переносе сроков строительства изолятора временного содержания в Севастополе.