В засохших туях в парке Победы виновата ошибка коммунальщиков

Обновленную набережную в парке Победы обрамляют рыжие засохшие туи. Что не может не вызывать недоумения у жителей города. Такая же картина наблюдается и в других парках города.

Молодые саженцы погибли в Динопарке, а в сквере Ленинского комсомола посреди зимы засохла половина кипарисов, высаженных осенью прошлого года. В департаменте городского хозяйства пояснили, что проблемы с поливом возникли из-за бумажных вопросов, говорится в сюжете телеканала «НТС».

На информационный запрос телеканала в ГБУ «Парки и скверы» рассказали, что во многих общественных пространствах, в том числе и на набережной парка Победы, работает система автополива, а там, где ее нет, работники поливают вручную.

В Динопарке жители близлежащих домов рассказывают, что ни разу не видели систему автополива в действии, хотя известно, что она там в проекте была.

В Департаменте городского хозяйства пояснили, что система не стоит на балансе, а потому орошать приходиться вручную.

Однако грамотно реализованная система полива – не единственный фактор, который влияет на саженцы. В ГБУ «Парки и скверы» рассказали, что при посадках учитывается процент неприживаемости деревьев, на который влияют и болезнетворные бактерии в почве.

«Город Севастополь у нас расположен на берегу моря, и одним из неблагоприятных факторов для молодых саженцев является наличие соли, которая содержится как в воздухе, так и в почве. Особенно это влияет на растения, произрастающие вблизи моря. Вот, например, у нас так получилось с насаждениями на набережной парка Победы и в сквере Ленинских комсомольцев, где хвоя получила солевой ожог, что привело, к сожалению, к гибели насаждений», — пояснила начальник производственно-технического отдела ГБУ «Парки и скверы» Елена Татаринцева.

Ошибку, допущенную при высадке туй в парке Победы, в ведомстве все-таки признали. Подрядчик не учел погодные условия, которые были не самые благоприятные для молодых деревьев.

Татаринцева констатировала, что в парке Победы так случилось, что в тот период преобладали неблагоприятные погодные условия. Была у нас низкая температура воздуха и сильный ветер. В следствие чего из-за сильного морского бриза хвойники получили сильный ожог хвои, и повреждения хвои было зафиксировано на каждом экземпляре более 60%.

В заверили, что, так как при посадке была допущена ошибка подрядчика, саженцы должны заменить в рамках гарантийных обязательств. В этом году, когда позволят погодные условия, будут посажены новые туи.

Ольга Сурикова