 В Симферополе задержали 34 человека, пришедших на суд по делу террористов

В Симферополе задержаны 34 человека, которые пришли к зданию Киевского районного суда на процесс по избранию меры пресечения крымским татарам, сообщает «Крымская солидарность».

Мужчин отвезли в разные отделы полиции. Среди задержанных был 17-летний сын арестованного в 2019 году Тофика Абдулгазиева.

Собравшиеся пришли поддержать шестерых задержанных крымских татар, у которых 24 января силовики провели обыски по делу об участии в «Хизб ут-Тахрир» — запрещенной в России террористической организации. Их группой, как сообщили в ФСБ, «руководили из Украины». Киевский райсуд Симферополя арестовал на два месяца всех шестерых фигурантов дела.

Организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» запрещена в России.

Ольга Сурикова