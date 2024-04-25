В «Новом Херсонесе» рассказали, когда можно будет посещать «Старый Херсонес»

Возрождаемый мужской монастырь в зданиях, которые сейчас занимает музей-заповедник «Херсонес Таврический», можно будет посещать только в «установленное расписание богослужений».

Об этом сообщает пресс-служба «Нового Херсонеса» в своем Telegram-канале, ссылаясь на слова митрополита Тихона. В тексте сообщения не раскрывается, какая именно территория будет закрыта для повседневного посещения.

«Век назад обитель, построенная на месте крещения святого равноапостольного князя Владимира, была закрыта и передана музею. Уже сейчас ведутся работы по реставрации Владимирского собора, после в порядок будут приведены бывшие монастырские здания. Херсонес и его археологическое наследие по-прежнему будет доступно для посещения, а монастырь будет встречать прихожан в установленное расписание богослужений», — пишут авторы канала.

То есть пока не понятно, что будет с античным амфитеатром или древним монетным двором, которые расположены на территории, прилегающей к монастырю.

Напомним, ранее в музее «Севкору» сообщили, что музейщики покинут помещения монастыря уже летом.