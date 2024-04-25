Минэкономразвития допускает курс доллара на уровне 120 рублей

В новом прогнозе минэкономразвития РФ в стрессовом сценарии допускают возможный рост курса доллара до 120 рублей.

Такой поворот событий ждет Россиян в случае падения цены на нефть до $45 за баррель к 2027 году. Также в худшем случае предполагается, что в текущем году ослабление национальной валюты достигнет 97 рублей за доллар, а к 2025 году ожидается достижение отметки в 106,9 рубля.

Тем не менее, в базовом сценарии, то есть в наиболее вероятном, к концу 2024 года в Минэкономразвития также ожидают некоторого ослабления курса рубля к доллару: прогноз по среднему курсу в 2024 году — 94,7 руб. за доллар. В 2025 году средний курс приблизится к 100 руб., в 2026 году составит 101 руб. за доллар.

Напомним, в Севастополе инвестиции в недвижимость оказались менее выгодными, чем в Норильске.