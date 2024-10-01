В Новом Херсонесе пройдет исторический фестиваль «Севастопольские рассказы»

5 октября с 10:00-18:00 на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес» в третий раз пройдет исторический фестиваль «Севастопольские рассказы», приуроченный к 170-летию начала Первой обороны Севастополя в 1854 год в период Крымской войны.

Для гостей откроются интерактивные площадки, посвященные Крымской войне.

Для детей будет работать рекрутское депо, в котором их обучат строевым приёмам и обращению с русским пехотным ружьём середины XIX века. Для желающих пройдут интерактивные лекции по форме русской армии и армии союзников. Впервые будут представлены редкие оригинальные предметы быта и снаряжения противоборствующих армий из частной коллекции.

Любители артиллерийского дела проверят свою меткость в «Артиллерийской школе». В лагере союзников расскажут о старинных рецептах изготовления вафель, свои двери откроет фотоателье, а также пройдут мастер-классы по изготовлению свечей в полевых условиях и старинным танцам.

Организаторами выступили Севастопольская общественная организация сохранения исторического наследия «Гренадёр» и музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес» при поддержке Фонда Президентских Грантов.

Вход на фестиваль будет свободным.

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Анна Левина