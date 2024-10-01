Мужчина по поддельному паспорту пытался продать чужую квартиру

70-летний житель Симферополя, ранее судимого за особо тяжкие преступления, предстанет перед судом за покушение на продажу чужой квартиры с поддельным паспортом.

Зная, что владелец одной из квартир в Гагаринском районе Севастополе длительное время не проживает там, он получил полные анкетные данные хозяина и приобрёл поддельный паспорт на его имя с своей фотографией.

Обвиняемый и его сообщники нашли двух жителей Севастополя, которые не знали о мошенничестве и с их помощью пытались продать чужую квартиру за 5,4 миллиона рублей.

Выдавая себя за владельца квартиры, мужчина дважды попытался совершить сделку, но не смог довести свой план до конца.

Сотрудники Управления уголовного розыска поймали афериста во время совершения сделки купли-продажи.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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Анна Левина