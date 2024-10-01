Лестница на Фиоленте «живет сама по себе»

Не так давно из городского бюджета были выделены деньги на ремонт знаменитой лестнице на Фиоленте, по которой люди спускаются к пляжу. Но, как выяснилось во время пленарного заседания в здании Правительства Севастополя, лестница никому не принадлежит.

Иными словами, она оказалась бесхозной. Этот факт очень удивил губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Подрядная организация занималась ремонтом долго и упорно. Сейчас она снова повредилась, но крайних нет», — отметил губернатор.

Департамент городского хозяйства от лестницы отнекивается. Отрекаются от нее и в ДИЗО. Монастырю, расположенному на Фиоленте, она тоже не принадлежит, как и Севприроднадзору.

«Сама живет отдельно», — резюмировал Развожаев, поручив поставить лестницу на баланс города и закрепить ее за ответственными лицами.

Напомним, в 2023 году на мысе Фиолент в обвалоопасной зоне, над пляжем, который местные жители называют «Царским», неизвестные снова пытались возвести лестницу к морю. Предыдущий спуск к морю был разрушен в результате обвала, которые здесь происходят довольно часто.

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Кристина Ветер