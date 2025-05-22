Кредитование малого и среднего бизнеса в Севастополе: обсуждение и новые идеи

В Севастополе прошел Круглый стол на тему «Инвестиционный кредит для бизнеса в Севастополе». Участие приняли представители бизнеса.
Мероприятие открыл координатор городского отделения ЛДПР Илья Журавлев, отметив, что в современных условиях роста цен и дефицита товаров малый и средний бизнес сталкивается с серьезными вызовами.
«Важно объединять усилия и вести постоянный диалог между предпринимателями и органами власти, чтобы находить эффективные решения и помогать бизнесу адаптироваться», — подчеркнул Журавлев.
Участники поделились опытом получения бизнес-кредитов. Процесс остается сложным и длительным по сей день.
«Существующая кредитная ставка сегодня крайне невыгодна для предпринимателей, что в конечном счете ведет к подорожанию товаров и услуг для потребителей», — высказали свое мнение представители бизнеса.
Банки требуют жестких условий: хорошей кредитной истории, приемлемой долговой нагрузки и стабильной прибыли. При этом отказ в кредитовании зачастую бывает необъяснимым. Кроме того, финансирование преимущественно идет на крупные курортные проекты, а малый и средний бизнес остается без поддержки, что может привести к монополизации рынка.
«Бизнес в Севастополе развивается в непростых условиях. Повышенные ставки, ограниченное количество банков — все это сдерживает инициативу. На круглом столе мы услышали конкретные истории, которые подтвердили системность этой проблемы, а ведь речь идет о тех, кто создает рабочие места, платит налоги и развивает город.
Мы продолжим эту работу — вместе, шаг за шагом. В ближайшее время запланировано поднять темы логистики, связи, цен на топливо и присутствие крупных торговых сетей», — резюмировал Илья Журавлев.
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