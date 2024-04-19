В «Новом Херсонесе» почти завершили строительство амфитеатра на 1200 мест

Новое общественное и культурное пространство назвали «Грифон Арена», как сообщают в фонде «Моя история», в честь одноименного спектакля.

Амфитеатр на 1200 мест находится на финальной стадии строительства – 99% готовности. «Грифон Арена» обещает стать самым современным театральным пространством Крыма с передовым оснащением для инклюзивного доступа. На старте театрального сезона зрителей ждет обновлённый спектакль «Грифон».

«Ротонды амфитеатра украсила художественно-архитектурная подсветка, также подсвечена центральная часть и лестница. На трибунах установлены сиденья, выполненные из лиственницы. Театр оснащен необходимым оборудованием для принятия зрителей с ограниченными возможностями: пандусы, места в зрительном зале, специально оборудованная туалетная комната», — прокомментировали в пресс-службе фонда.

С музеем Крыма и Новороссии театр будут связывать как архитектурные решения, так и тематика различных показов и событий. В части архитектуры, как пояснили в пресс-службе, на фасадах, в продолжении монументальных барельефов с событиями из истории, будут увековечены театры Крыма и Севастополя, в том числе, будущий театр оперы и балета на мысе Хрустальном.

Напомним, военные строители отчитались о готовности историко-археологического парка «Херсонес Таврический» почти на 2\3.