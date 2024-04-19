В 1-й горбольнице Севастополя от инсульта скончался молодой мужчина

Родственники винят в произошедшем медиков

В больнице Севастополя снова смертельный случай от не вовремя оказанной медицинской помощи. На прошлой неделе в 1-й городской больнице от инсульта скончался 39-летний мужчина. Родственница мужчины Светлана считает, что причиной смерти стало упущенной время и неоказание своевременно медпомощи, пишет ForPost.

Женщина рассказала, что утром 10 апреля после двух дней небольшой температуры, Дмитрию стало плохо — сильно заболела голова и отказало зрение. После обращения к участковому терапевту, вызвали скорую и привезли в приемное отделение больницы.

«Там его пять часов [с 13 до 18 часов] держали в приемном покое, делали разные анализы. Только после этого подняли в неврологическое отделение и положили до утра под наблюдение. Потом ему стало настолько плохо, что он впал в кому. Его перевели в реанимацию, подключили к ИВЛ, но толку уже не было, потому что деятельность мозга была прекращена. Там уже все кровью было залито», — сказала Светлана.

Жена Дмитрия отметила, ее супруга, невзирая на обнаруженную на КТ гематому, врачи подозревали отравление грибами или какими-то веществами, капали ему внутривенно регидрон.

«Врачи все не могли понять, что это. Сначала делали рентген, потом анализы, потом КТ, потом КТ с контрастом. И для каждого исследования ему раз за разом приходилось подниматься по лестнице вверх и спускаться вниз. Я сама медик и понимаю, что нужны обследования, но время-то шло. В результате парень в 39 лет сгорел просто за сутки», — говорит Светлана.

Она добавила, что Дмитрий был здоровым человеком, никогда особо не болел. У него осталось двое детей.

По заключению судебно-медицинской экспертизы, как пишет ForPost, смерть произошла в результате отека мозга, внутрижелудочкового мозгового кровоизлияния и кровоизлияния в мозговые оболочки, а попросту — из-за обширного геморрагического инсульта.

По мнению родственников, если бы мужчину раньше подняли в реанимацию, позвали для консультации нейрохирургов и начали оказывать неотложную помощь, Дмитрия можно было бы спасти.

Также сыграли роковую роль новые правила, введенные в севастопольских больницах, пациента не оформляют в отделение до тех пор, пока он не получит результаты всех сданных в приемном покое результатов.

При этом у Дмитрий сначала пропала зрение, а потом в приемном покое стали отказывать ноги.

По словам жены умершего, на следующее утро после поступления она не могла получить какой-либо внятной информации о состоянии мужа ни от медсестер, ни от врачей. Только после обращения на горячую линию больницы, ее пригласили на разговор к замглавврача и объяснили, что мужа перевели в реанимацию, он находится в коме, в тяжелом состоянии, проинтубирован. Ей сказали идти домой и готовиться к худшему.

Во вторник, 16 апреля родственники погибшего обратились в Следственный комитет РФ по городу Севастополю с просьбой провести проверку по факту смерти молодого человека в ГБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова».

«Принимая во внимание, что усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. ст. 105, 109 УК РФ [«Убийство», «Причинение смерти по неосторожности»], имеются основания для проведения проверки», — говорится в документе ведомства.

Напомним, совсем недавно в инфекционной больнице умерла 4-летняя девочка, которую с острыми болями в животе на детском комплексе отправили домой. Предварительно, у ребенка не заметили аппендицит.

Ольга Сурикова

Фото предоставлено ForPost семьей умершего мужчины