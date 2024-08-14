Севастопольца задержали за кражу инструментов

В Севастополе оперативники задержали местного жителя, подозреваемого в краже электроинструментов стоимостью 24 тысячи рублей.

Полиция получила заявление от 45-летнего мужчины, который сообщил о пропаже инструментов. Мужчина производил ремонтные работы в одном из местных ломбардов. Когда он отошел из торгового зала, инструменты оставались в рюкзаке на полу, однако после возвращения сумки уже не было. Как оказалось, во время отсутствия хозяина электроинструментов в ломбард зашел 41-летний местный житель. Воспользовавшись отсутствием других людей в торговом зале, он поднял рюкзак и ушел вместе с ним.

Подозреваемого задержали, в краже он сознался, а также вернул похищенное имущество. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Источник: Пресс-служба полиции Севастополя

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Анна Левина