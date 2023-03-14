В Новой Каховке пытались убить замглавы администрации

На заместителя главы Новокаховской ВГА Виталия Гура совершено покушение, сообщает ТГ-канал База.

Попытка покушения произошла вчера, 13 марта. Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гура, когда он остановился возле столовой «Смачна краина» в Новой Каховке. Замглавы администрации ранен и доставвлен в больницу.

В августе СМИ сообщали об убийстве Виталия Гура — тогда писали, что чиновника якобы застрелили. Однако месяц спустя стало известно, что всё это было инсценировкой ФСБ, которая вычисляла реальных украинских диверсантов.

Напомним, замминистра спорта Запорожской области Андрей Бойко пострадал при покушении.

Дмитрий Островский