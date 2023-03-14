В Крыму этой ночью сгорел большой склад

В Симферополе этой ночью загорелся склад площадью 1000 кв. м., сообщает МЧС.

«Сегодня в 04:43 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в Симферополе, по ул. Западная, 3. Горит одноэтажное складское помещение на площади 1000 кв. м.», — рассказали в ведомстве.



Возгорание уже локализовано, пострадавших нет. По предварительным данным на складе хранились игрушки.

Напомним, одной из руководящих сотрудниц подрядной организации предъявлено обвинение по делу о гибели на пожаре 8 строителей «Тавриды».

Дмитрий Островский