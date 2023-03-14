Департамент цифрового развития задолжал подрядчикам 70 млн рублей

Департамент цифрового развития правительства Севастополя в срок не выплатил подрядчикам 70 млн рублей по госконтрактам на выполнение работ по развитию компьютерной системы сбора и архивирования данных ангиографии в медицинских организациях и поставку высокотехнологичного оборудования.

В дело вмешалась прокуратура. Как показала, прокурорская проверка все работы подрядчиками были выполнены в срок и в полном объеме.

Прокуратура города внесла представление директору департамента представление, которое удовлетворено.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед организациями и индивидуальными предпринимателями погашена в полном объеме.

Напомним, в январе Следком и прокуратура Севастополя начали проводить проверку причин нерасселения людей из аварийного дома на улице Хрулева.

Дарья Тимофеева

Фото: loon.site