Погода в Севастополе на выходные

Выходные выдались дождливыми
В Севастополе сегодня, 26 ноября, переменная облачность. Без осадков.
Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с.
Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +13…+15°.
В субботу, 27 ноября, переменная облачность и небольшой дождь.
Ветер южный 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +14 …+16°.
В воскресенье, 28 ноября, переменная облачность.
Ночью небольшой дождь, днем дождь.
Ветер южный 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +15…+17°.