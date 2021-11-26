Погода в Севастополе на выходные

Выходные выдались дождливыми

В Севастополе сегодня, 26 ноября, переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем юго-восточный 10-15 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+3°, днем +13…+15°.

В субботу, 27 ноября, переменная облачность и небольшой дождь.

Ветер южный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +14 …+16°.

В воскресенье, 28 ноября, переменная облачность.

Ночью небольшой дождь, днем дождь.

Ветер южный 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +11…+13°, днем +15…+17°.