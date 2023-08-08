Работник «Крымгазсети» стал виновником гибели трехлетнего ребенка

Работника бахчисарайского подразделения «Крымгазсети» будут судить по обвинению в халатности, повлекшей гибель ребенка.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления Следкома, уголовное дело заведено на мастера Бахчисарайского управления по эксплуатации газового хозяйства ГУП «Крымгазсети».

Установлено, что в мае 2022 года специалистами должно было проводиться плановое ежегодное техническое обслуживание оборудования в частном доме по улице Затрубченко, однако этого мастером организовано не было. По этому адресу были выявлены нарушения при установке и функционировании газового оборудования.

В результате в январе текущего года в доме произошло скопление окиси углерода, и трехлетний ребенок получил острое отравление, не совместимое с жизнью.

Согласно заключению эксперта, монтаж газового оборудования в ванной комнате, где произошла трагедия, был выполнен с нарушениями строительных норм, что должно было быть выявленным работниками Бахчисарайского подразделения «Крымгазсети».

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Ольга Сурикова