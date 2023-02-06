Жалоба на отсутствие воды в течение двух недель на Бориса Шейнина дошла до Развожаева

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сегодня, 6 февраля, в ходе аппаратного совещания озвучил самые острые жалобы от жителей города, поступившие в Центр управления регионом.

Самым вопиющим случаем он назвал отсутствие в течение двух недель водоснабжения по улице Бориса Шейнина дом №83. При этом люди обращались в водоканал — проблема не решается.

«Не понятно. И никто ничего пояснить не может. Это вопиющий случай. Две недели нет и человеку не объясняют, что произошло и когда ждать воду», — подчеркнул губернатор.

Развожаева больше возмутило, почему с людьми не была проведена разъяснительная работа, не озвучены причины и сроки, а также не организован подвоз воды. Он поручил своим заместителям сегодня же наладить контакт с жильцами и обеспечить доставку им воды.

Не менее печальная ситуация им была озвучена по поводу отключения отопления по адресу Юмашева, 12. Здесь 48 квартир остались без тепла в условиях резкого похолодания в городе. Губернатор еще раз подчеркнул, что в данном случае также аварийная служба отключила, уехала и людям ничего не объяснили.

Ольга Сурикова