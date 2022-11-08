Для севастопольских детей с особенностями развития работало 6 турмаршрутов по Крыму

Каждую субботу с октября по начало ноября 20 семей, в которых воспитываются особенные детки, посещали различные экскурсионные маршруты полуострова.

Дети побывали в парке «Айвазовское» в Партените, Никитском ботаническом саду, Бахчисарайском парке миниатюр, парке «Викинг», Евпаторийском дельфинарии и парке львов «Тайган».

Программу разработали сотрудники Управления туризма совместно с Севастопольской региональной общественной организацией «Особые дети». Это первая региональная инициатива ведомства. Данную практику планируется продолжить и в следующем году, написал в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Он подчеркнул, что очень важно, чтобы особенные дети Севастополя могли больше узнавать о полуострове и посещать достопримечательности за пределами города.

Ольга Сурикова