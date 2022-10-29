Мошенники просят деньги от имени штаба «Мы вместе — Севастополь»

В соцсетях начали писать мошенники от имени волонтерского штаба «Мы вместе — Севастополь». Они просят перевести им деньги на покупку гуманитарной помощи для тех, кто сейчас находится в Херсоне.

«Якобы вы переводите деньги на счет волонтера, который сейчас находится в Херсоне, и он покупает медикаменты, средства гигиены и тд. для ваших родных, которые сейчас там. Организация «Мы вместе — Севастополь» не имеет своих волонтерских подразделений в Херсоне», — подчеркнули в волонтерском штабе.

Подчеркивается, что в Херсоне сейчас введено военное положение и всех гражданских вывозят с Херсонской области на безопасные территории России.

В организации порекомендовали: если вам написали от имени штаба «Мы вместе — Севастополь», уточните эту информацию у них в социальных сетях или по телефону горячей линии:

☎️+79786254563

Ольга Сурикова