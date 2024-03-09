В Минобороны показали, как выглядит строящийся новый военный госпиталь в Севастополе

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов проверил ход строительства нового госпитального комплекса в Севастополе.

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Медучреждение возводится на 150 койко-мест на площади 8,5 Га.

В Минобороны сообщили, что с нуля будут построены более 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станция переливания крови и кислородная станция.

Комплекс оснастят самым современным оборудованием и медицинской техникой.

Иванов поручил проработать возможность размещения филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на существующих фондах госпиталя в Севастополе. Размещение филиала позволит создать на клинической базе уникальный кластер для подготовки будущих военных врачей.

Ольга Сурикова