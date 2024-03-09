Сегодня в Севастополе проводили в последний путь двух бойцов

Гвардии рядового Эдуарда Борисовича Полякова и сержанта Ивана Сергеевича Барбашова.

Эдуард Поляков родился и вырос Кандалакше Мурманской области в семье военнослужащего. После окончания учебы длительное время работал на различных предприятиях и в подразделениях Газпрома на Севере. В Севастополь переехал в 2015-м году после выхода на пенсию, проживал в селе Фруктовом. Решил участвовать в СВО

осознанно, не мог оставаться в стороне от происходящих событий и принял решение заключить контракт с ВС РФ. Поляков был стрелком в штурмовом батальоне, он геройски погиб в бою на Донецком направлении в Горловском районе.

Иван Барбашов родился и вырос в Алтайском крае. После окончания школы был призван на срочную военную службу. Ее довелось проходить в нашей 810-й бригаде морской пехоты. По окончанию срока службы он заключил контракт и далее проходил военную службу по контракту в бригаде морской пехоты и в других воинских частях Черноморского флота.

«С первого дня принимал участие в СВО. Как хорошо подготовленный профессионал, воевал грамотно, умело, пользовался заслуженным авторитетом у командиров и своих боевых товарищей. Иван Сергеевич Барбашов геройски погиб на Херсонском направлении в Скадовском районе», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.