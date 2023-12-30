В Министерстве обороны прокомментировали атаку ВСУ на Белгород

Атака на Белгород была совершена двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО «Vampire» были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород», — уточнили в ведомстве.

В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек.

«В случае прямого попадания ракет «Ольха» с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы неизмеримо более тяжелыми. Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия», — подчеркнули в минобороны.

Напомним, первые сообщения об атаке на Белгород появились в 15.00 по московскому времени. Одновременно в социальных сетях стали появляться десятки видео с разрушениями и пожарами вследствие обстрела.

После этого сработала сирена воздушной тревоги, а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал белгородцев пройти в укрытия.

Дарья Тимофеева

Фото: briefing-mo.ru