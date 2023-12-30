Михаил Развожаев выразил соболезнования губернатору и жителям Белгородской области

Пост с соболезнованиями градоначальник разместил в своем ТГ-канале.
«От себя лично и от лица всех севастопольцев выражаю соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Владимировичу Гладкову, семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — написал Развожаев.
По информации Минобороны, сегодня ВСУ атаковало Белгород двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО «Vampire» чешского производства.
Большинство ракет и снарядов были сбиты средствами ПВО, однако несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.
В результате на данный момент погибло 12 взрослых и два ребенка, а также пострадало 108 человек.
Дарья Тимофеева
Фото: onf.ru