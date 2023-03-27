В Мариуполе совершено покушение на начальника полиции

В Мариуполе совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина, взорван его автомобиль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.
«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке», — сказал собеседник агентства, уточнив, что машина взорвалась в нескольких метрах от него.
Автомобиль Москвина взорвался в нескольких метрах от него. По данным СМИ, он получил легкую контузию.
Читайте также: Совершено покушение на замминистра подшефного Севастополю Мелитополе
Ольга Сурикова
Фото: Владимир Гердо / ТАСС