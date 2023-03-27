В Севастополь придут заморозки

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие два дня на территории региона ожидается усиление ветра.

Холодный фронт принесет резкое похолодание и в Севастополь. Через несколько дней ветер достигнет небывалой силы, а по ночам вновь будут заморозки.

Уже 28 марта ветер будет северо-западный 15–17 м/с. Температура воздуха ночью 1–3°С тепла, днем 3–5°С тепла.

Севастопольский главк МЧС рекомендует по возможности воздержаться от выхода на улицу.

Ольга Сурикова