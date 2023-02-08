В Севастополе реставрация полотна Диорамы станет открытой

В Севастополе можно будет заглянуть в реставрационное «закулисье» одного из знаменитых музейных объектов – Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». Впервые в Крыму и нашем городе посетители станут свидетелями восстановления живописного полотна, смогут вживую увидеть работу мастеров-реставраторов, говорится в сюжете «НТС».

Уникальные экскурсии начнут проводить с 9 февраля.

Обзор будет начинаться с видовой площадки Сапун-горы, откуда открывается вид на Балаклавскую долину. Здесь разворачивались самые ожесточенные сражения не только в период Великой Отечественной войны, но и в период Крымской войны.

О том, как происходило одно из ключевых сражений в период освобождения Севастополя, в прямом смысле в красках рассказывается на полотне, созданном художниками знаменитой отечественной студии имени М. Б. Грекова.

Следующая точка экскурсии – вестибюль Диорамы. А дальше посетители увидят главный экспонат Диорамы – батальное полотно. Они получат возможность увидеть своими глазами работу реставраторов.

Уникальные экскурсии будут проводиться ежедневно в 14:00. Заканчиваться они будут у Обелиска Славы, у подножия которого горит Вечный огонь.

Ольга Сурикова