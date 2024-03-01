В Люфтваффе обсуждается ракетная атака на Крымский мост

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальных сетях текст разговора высокопоставленных офицеров Люфтваффе об атаке на Крымский мост ракетами Taurus.

В частности, как пишет Симоньян, в разговоре от 19 февраля приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте.

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет», — говорит один из офицеров.

В своем обсуждении немцы отмечают, что ВСУ смогут использовать ракеты через восемь месяцев после поставки. Всего бундесвер сможет выделить до ста снарядов.