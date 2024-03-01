В Люфтваффе обсуждается ракетная атака на Крымский мост

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01-03-2024
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Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала в социальных сетях текст разговора высокопоставленных офицеров Люфтваффе об атаке на Крымский мост ракетами Taurus.

В частности, как пишет Симоньян, в разговоре от 19 февраля приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. 

«Я хотел бы еще сказать по поводу уничтожения моста. Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не десять и даже не 20 ракет», — говорит один из офицеров.

В своем обсуждении немцы отмечают, что ВСУ  смогут использовать ракеты через восемь месяцев после поставки. Всего бундесвер сможет выделить до ста снарядов.
При этом офицеры констатируют, что отправка этих ракет «не изменит ход военных действий».

Напомним, население Севастополя постоянно растет и уже достигло 561 тысячи человек. На это процесс не влияет тот факт, что город по сути прифронтовой регион.

Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава города Михаил Развожаев.

 

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