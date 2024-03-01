Где не будет света в Севастополе 4 марта

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 4 марта.

Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:



в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа



с. Орлиное

пер. Байдарский ,4-А,2-14,1-5,9;

ул. Круговая ,6,3-А,1-3;

ул. Тюкова ,40,55-А,49-51,55,59;

ул. Ореховая ,9-11;

ул. Ласпинская ,25-А,7



с. Гончарное

ул. Подлесная ,2-А,2-6,1-А/1,1-А,1-Б,1,5;

ул. Резервная ,21/2,21-23;

ул. Механическая,18-А,8-А,6-10,18,13-15,21-25,29;

ул. Шарикова,18,22



пер. Терракотовый,4-А,6-А,2-6,1-5;

пер. Дачный,2-А,2;

ул. Бориса Шейнина,уч.48,83-А,85-89;

ул. В. Шевалева,44-48



ул. Земляничная,2-6,1-7;

ул. Прохладная,1-Б,1-5;

ул. Наклонная,1-3