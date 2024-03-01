Где не будет света в Севастополе 4 марта

Севастопольэнерго информирует, где отключат электроэнергию 4 марта.
Для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
в период с 09:00 до 17:00 на 1-1,5 часа
с. Орлиное
пер. Байдарский ,4-А,2-14,1-5,9;
ул. Круговая ,6,3-А,1-3;
ул. Тюкова ,40,55-А,49-51,55,59;
ул. Ореховая ,9-11;
ул. Ласпинская ,25-А,7
с. Гончарное
ул. Подлесная ,2-А,2-6,1-А/1,1-А,1-Б,1,5;
ул. Резервная ,21/2,21-23;
ул. Механическая,18-А,8-А,6-10,18,13-15,21-25,29;
ул. Шарикова,18,22
пер. Терракотовый,4-А,6-А,2-6,1-5;
пер. Дачный,2-А,2;
ул. Бориса Шейнина,уч.48,83-А,85-89;
ул. В. Шевалева,44-48
ул. Земляничная,2-6,1-7;
ул. Прохладная,1-Б,1-5;
ул. Наклонная,1-3