Россияне продолжают переезжать в Севастополь несмотря на ракетные атаки

Население Севастополя постоянно растет и уже достигло 561 тысячи человек. На это процесс не влияет тот факт, что город по сути прифронтовой регион.

Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава города Михаил Развожаев.

— Также, я знаю, когда вы посещали на выставке «Россия» стенд Севастополя, Вы тоже обратили внимание на динамику прироста населения, сегодня 561 тысяча человек зарегистрирована в городе, то есть постоянно растёт, несмотря на сегодняшние события, условно говоря, хотя в прессе иногда их преподносят как очень страшные и опасные, тем не менее люди не покидают Севастополь, — отметил Развожаев.

— Не страшно? – уточнил Путин.

— Севастопольцы вообще люди мало боящиеся, — уверен градоначальник.

— Не запугаешь, — констатировал глава государства.

Напомним, в ходе этой же встречи Развожаев обратился к Путину с предложением создать оргкомитет для подготовки к празднованию 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, а также организовать выплаты участникам обороны и освобождения города и жителям осажденного Севастополя из президентского фонда.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя